Украинский "Энергоатом" провёл эвакуацию и ротацию персонала на Чернобыльской АЭС

На Чернобыльской АЭС проведена эвакуация и ротация персонала. Об этом заявил украинский телеграм-канал "Энергоатом".

"20 марта в конце дня проведена частичная ротация персонала ЧАЭС и эвакуация людей, находившихся на территории оккупированной станции", — говорится в сообщении.

Известно, что за день удалось вывезти 64 человека, среди которых 50 человек сменного персонала ЧАЭС, а также девять служащих Национальной гвардии Украины. Кроме того, сообщается, что на замену работникам станции направлены 46 добровольцев.

Ранее Лайф писал, что на Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение. Украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей АЭС. При этом территория была взята под контроль российскими военными ещё в конце февраля.