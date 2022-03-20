В США заявили, что Конгресс может увеличить объёмы военной помощи Украине
Сенатор Макконнелл отметил при этом, что есть способ создать бесполётную зону с помощью систем вооружений без того, чтобы за это отвечали пилоты США.
Законодатели США могут предоставить Украине больше военной помощи. Если понадобится — даже найти способ и создать бесполётную зону с помощью систем вооружений, заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) в интервью телекомпании CBS.
"Есть способ создать бесполётную зону с помощью систем вооружений — наземных систем противовоздушной обороны, которые дадут им шанс во время сражения контролировать воздушное пространство, чтобы сбивать самолёты и другие средства, которые пытаются контролировать воздушное пространство — без того, чтобы США устанавливали бесполётную зону, за которую будут отвечать наши собственные пилоты", — заявил Макконнелл.
Как добавил сенатор, он считает, что "такие системы вооружений доступны".
Как сообщал Лайф ранее, глава Пентагона Остин заявил, что общий объём военной помощи США для Украины превысил $2 млрд. Министр обороны Штатов также напомнил, что с 2014 года в Незалежной находятся американские инструкторы вместе со специалистами других союзных государств, которые занимаются обучением ВСУ.
flickr / The U.S. Army