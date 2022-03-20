В США заявили, что Конгресс может увеличить объёмы военной помощи Украине

Сенатор Макконнелл отметил при этом, что есть способ создать бесполётную зону с помощью систем вооружений без того, чтобы за это отвечали пилоты США.

Законодатели США могут предоставить Украине больше военной помощи. Если понадобится — даже найти способ и создать бесполётную зону с помощью систем вооружений, заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) в интервью телекомпании CBS.

"Есть способ создать бесполётную зону с помощью систем вооружений — наземных систем противовоздушной обороны, которые дадут им шанс во время сражения контролировать воздушное пространство, чтобы сбивать самолёты и другие средства, которые пытаются контролировать воздушное пространство — без того, чтобы США устанавливали бесполётную зону, за которую будут отвечать наши собственные пилоты", — заявил Макконнелл.

Как добавил сенатор, он считает, что "такие системы вооружений доступны".