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20 марта, 18:53

В США заявили, что Конгресс может увеличить объёмы военной помощи Украине

Сенатор Макконнелл отметил при этом, что есть способ создать бесполётную зону с помощью систем вооружений без того, чтобы за это отвечали пилоты США.

Законодатели США могут предоставить Украине больше военной помощи. Если понадобится — даже найти способ и создать бесполётную зону с помощью систем вооружений, заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) в интервью телекомпании CBS.

"Есть способ создать бесполётную зону с помощью систем вооружений — наземных систем противовоздушной обороны, которые дадут им шанс во время сражения контролировать воздушное пространство, чтобы сбивать самолёты и другие средства, которые пытаются контролировать воздушное пространство — без того, чтобы США устанавливали бесполётную зону, за которую будут отвечать наши собственные пилоты", — заявил Макконнелл.

Как добавил сенатор, он считает, что "такие системы вооружений доступны".

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Как сообщал Лайф ранее, глава Пентагона Остин заявил, что общий объём военной помощи США для Украины превысил $2 млрд. Министр обороны Штатов также напомнил, что с 2014 года в Незалежной находятся американские инструкторы вместе со специалистами других союзных государств, которые занимаются обучением ВСУ.

Обложка ©

flickr / The U.S. Army

Арина Родионова

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