Бастрыкин поручил проверить инцидент со снятием флага РФ с канцелярии в Тарту

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать проведение доследственной проверки по факту срыва российского флага с канцелярии Посольства РФ в городе Тарту. Глава ведомства поручил для этого также запросить необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России.

"В действиях неизвестных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ "Надругательство над государственным флагом Российской Федерации", — сказано в сообщении СК РФ.

Между тем в Посольстве России, как говорится в сообщении СКР, отметили, что подобные действия стали возможными "из-за пренебрежительного отношения эстонской власти к своим обязательствам, вытекающим из Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", на что российские дипломаты неоднократно обращали внимание.