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20 марта, 18:15

Следователи возбудили дело после гибели ребёнка при падении из окна в Подмосковье

Отмечается, что преступление предусмотрено статьёй "Причинение смерти по неосторожности". На данный момент проведён осмотр места происшествия и назначена экспертиза.

По факту гибели ребёнка в результате падения из окна в Подмосковье следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело. Об этом заявляет пресс-служба ведомства.

"В ходе предварительного следствия установлено, что мальчик выпал из окна балкона квартиры, расположенной на 9-м этаже. Семья, в которой воспитывался ребёнок, благополучная, на учёте не состоит", — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступление предусмотрено статьёй "Причинение смерти по неосторожности". На данный момент проведён осмотр места происшествия и назначена экспертиза.

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Напомним, в Подмосковье двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже и погиб. Малыш получил серьёзные травмы и скончался до приезда скорой помощи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, ход прокурорской проверки поставлен на контроль.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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