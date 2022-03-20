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Опубликовано 20 марта 2022, 18:13
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Бастрыкин поручил проверить взятых в плен нацистов на причастность к преступлениям

Кроме того, глава СК распорядился установить роль и степень их участия в преступлениях киевского режима, обеспечив всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности данных лиц.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить на причастность к совершению преступлений лидеров украинских националистических формирований, которые в ходе освобождения города Изюма были захвачены бойцами Росгвардии в плен. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в своём телеграм-канале.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК проверить задержанных лиц на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины", — говорится в сообщении.

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Сорок росгвардейцев наградят за освобождение города Изюма от националистов

Кроме того, председатель СК распорядился установить роль и степень участия пленных в преступлениях киевского режима, обеспечив всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности вышеупомянутых лиц.


Ранее Лайф сообщал, что бойцы Росгвардии в ходе операции по освобождению Изюма взяли в плен лидеров нацформирований и пособников СБУ. Также удалось захватить важные документы. К наградам за проделанную работу представлены 40 военнослужащих и сотрудников спецназа.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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