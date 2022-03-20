Бастрыкин поручил проверить взятых в плен нацистов на причастность к преступлениям
Кроме того, глава СК распорядился установить роль и степень их участия в преступлениях киевского режима, обеспечив всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности данных лиц.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить на причастность к совершению преступлений лидеров украинских националистических формирований, которые в ходе освобождения города Изюма были захвачены бойцами Росгвардии в плен. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в своём телеграм-канале.
"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК проверить задержанных лиц на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины", — говорится в сообщении.
Кроме того, председатель СК распорядился установить роль и степень участия пленных в преступлениях киевского режима, обеспечив всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности вышеупомянутых лиц.
Ранее Лайф сообщал, что бойцы Росгвардии в ходе операции по освобождению Изюма взяли в плен лидеров нацформирований и пособников СБУ. Также удалось захватить важные документы. К наградам за проделанную работу представлены 40 военнослужащих и сотрудников спецназа.