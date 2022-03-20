Бастрыкин поручил проверить взятых в плен нацистов на причастность к преступлениям

Кроме того, глава СК распорядился установить роль и степень их участия в преступлениях киевского режима, обеспечив всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности данных лиц.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить на причастность к совершению преступлений лидеров украинских националистических формирований, которые в ходе освобождения города Изюма были захвачены бойцами Росгвардии в плен. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в своём телеграм-канале.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК проверить задержанных лиц на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины", — говорится в сообщении.