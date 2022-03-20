В Пентагоне подтвердили переговоры США и Турции по передаче С-400 Украине
Как заявил представитель американского ведомства, в обмен на это Вашингтон может снять с Анкары санкции, а также вернуть её в программу производства истребителя пятого поколения F-35.
Соединённые Штаты Америки ведут переговоры с Турцией об отправке на Украину зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя Пентагона.
"Мы ведём постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке её Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с неё санкций", — отметил неназванный представитель американского военного ведомства.
Ранее агентство Reuters сообщало, что США предложили Турции передать Украине ЗРК С-400. Американские власти по всему миру ищут зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Киев мог бы применять для отражения атак авиации и ракет. По данным издания, передать системы ПВО Украине также могла бы и Словакия. Напомним, что ранее Турция купила С-400 у России.
ТАСС / Минобороны РФ