В Пентагоне подтвердили переговоры США и Турции по передаче С-400 Украине

Соединённые Штаты Америки ведут переговоры с Турцией об отправке на Украину зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя Пентагона.

"Мы ведём постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке её Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с неё санкций", — отметил неназванный представитель американского военного ведомства.