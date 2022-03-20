Минобороны: Российская авиация за день поразила 89 военных объектов Украины

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, с начала "Операции Z", в частности, были ликвидированы 150 украинских РСЗО, 1483 танка, 214 дронов, а также 584 орудия полевой артиллерии и миномёта.

Российская авиация поразила 89 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, подводя на брифинге итоги "Операции Z" за текущий день, 20 марта.

"За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники", — сказал Конашенков.

Он отметил, что наша ПВО за минувший день также сбила в воздухе семь украинских беспилотников. Кроме того, по словам генерал-майора, с начала "Операции Z" в общей сложности были ликвидированы 150 украинских установок реактивной системы залпового огня (РСЗО), 1483 танка, 214 дронов, а также 584 орудия полевой артиллерии и миномёта и 1279 единиц специальной военной автомобильной техники.