Минобороны: Российская авиация за день поразила 89 военных объектов Украины
По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, с начала "Операции Z", в частности, были ликвидированы 150 украинских РСЗО, 1483 танка, 214 дронов, а также 584 орудия полевой артиллерии и миномёта.
Российская авиация поразила 89 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, подводя на брифинге итоги "Операции Z" за текущий день, 20 марта.
"За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники", — сказал Конашенков.
Он отметил, что наша ПВО за минувший день также сбила в воздухе семь украинских беспилотников. Кроме того, по словам генерал-майора, с начала "Операции Z" в общей сложности были ликвидированы 150 украинских установок реактивной системы залпового огня (РСЗО), 1483 танка, 214 дронов, а также 584 орудия полевой артиллерии и миномёта и 1279 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ ракетным вооружением. На представленном ведомством видео показано, что боеприпас попадает по украинской военной технике, после чего та уже не может продолжать боевые действия.
ТАСС / Красильников Станислав