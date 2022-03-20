Мужчину застрелили после конфликта в баре на востоке Москвы
Рядом с телом погибшего обнаружено пять пистолетных гильз. Следователи и криминалисты работают на месте произошедшего.
В баре на востоке Москвы во время торжества был застрелен мужчина. Об этом сообщает "Рен-ТВ". Отмечается, что инцидент произошёл на улице Руднёвка.
Компания людей праздновала в кафе покупку автомобиля одним из собравшихся. В ходе конфликта один из участников встречи открыл стрельбу, в результате чего собственник легковушки был убит. Злоумышленник скрылся с места преступления.
Рядом с телом погибшего обнаружено пять пистолетных гильз. Следователи и криминалисты работают на месте произошедшего.
Ранее Лайф писал, что в результате стрельбы в американском штате Техас один человек погиб и десять пострадали. Инцидент произошёл во время вечеринки. Около полуночи несколько участников мероприятия вышли на улицу, после чего по ним был открыт огонь из машины.
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