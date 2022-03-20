СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли из "Градов" Петровский район Донецка

По данным ведомства, в результате происшествия пострадали молодой человек 2003 года рождения и взрослый мужчина. С различными ранениями они были доставлены в медицинские учреждения республики.

Украинские военные из установок "Град" обстреляли Петровский район Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"Зафиксирован обстрел со стороны Вооружённых сил Украины Петровского района Донецка. Выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении.











По данным СЦКК, в результате происшествия пострадали молодой человек 2003 года рождения и мужчина 1984 года рождения. Оба с различными ранениями были доставлены в медицинские учреждения республики.