Российские войска взяли под контроль село Русские Тишки под Харьковом

Глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев подчеркнул, что сообщения украинских СМИ о выбивании ВСУ российских военных из этого населённого пункта являются лживыми.

Российские войска контролируют село Русские Тишки в Харьковской области. Об этом заявил глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев. Как отмечает РИА "Новости", он вместе с другими участниками харьковского народного ополчения взаимодействует с военными Российской Федерации.

"Само название Русские Тишки свидетельствует о том... что это исконно русская земля. Здесь находятся российские войска, которые освободили Русские Тишки. Теперь здесь русский флаг поднят раз и навсегда. Как зашли 24-го числа сюда, так больше отсюда мы не выходили и уже не уйдём никуда", — отметил Моисеев.

Он подчеркнул, что сообщения украинских СМИ о выбивании ВСУ российских военных из этого села являются лживыми.