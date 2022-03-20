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Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 17:52
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Российские войска взяли под контроль село Русские Тишки под Харьковом

Глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев подчеркнул, что сообщения украинских СМИ о выбивании ВСУ российских военных из этого населённого пункта являются лживыми.

Российские войска контролируют село Русские Тишки в Харьковской области. Об этом заявил глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев. Как отмечает РИА "Новости", он вместе с другими участниками харьковского народного ополчения взаимодействует с военными Российской Федерации.

"Само название Русские Тишки свидетельствует о том... что это исконно русская земля. Здесь находятся российские войска, которые освободили Русские Тишки. Теперь здесь русский флаг поднят раз и навсегда. Как зашли 24-го числа сюда, так больше отсюда мы не выходили и уже не уйдём никуда", — отметил Моисеев.

Он подчеркнул, что сообщения украинских СМИ о выбивании ВСУ российских военных из этого села являются лживыми.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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ТАСС / Воронцова Таисия

Никита Осипов
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