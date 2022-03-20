Москалькова: Комиссар ООН по правам человека Бачелет осудила западную русофобию
Татьяна Москалькова. Фото © Kremlin.ru
Кроме того, по словам омбудсмена, представитель всемирной организации осудила и действия компании Meta, которая ранее разрешила призывы к насилию в отношении российских граждан и военных.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что верховный комиссар Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет осудила обострение русофобии в зарубежных странах.
"Я не получила официальных ответов на свои письма от ректора Чешского технического университета в Праге, я не получила пока ответа от ряда международных органов, но было заявление госпожи Бачелет, верховного комиссара по правам человека ООН, которая осудила русофобию", — сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, по словам омбудсмена, представитель ООН осудила и действия компании Meta, которая ранее разрешила призывы к насилию в отношении российских граждан и военных.
А ранее член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод объяснил, чем обусловлена беспрецедентная волна русофобии в Европе.