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20 марта, 18:01

Эксперт Долгов усомнился в передаче Турцией С-400 Украине

И это несмотря на продолжающееся военно-техническое сотрудничество Анкары и Киева. Хотя ранее Турция передавала Незалежной различные системы вооружения.

Турция не станет передавать Украине российские комплексы С-400. Таким мнением поделился в беседе с РИА "Новости" ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.

"Что касается передачи систем С-400 украинской стороне со стороны Турции, то я не думаю, что это произойдёт. Поскольку это будет уже слишком антироссийская деятельность", — сказал он.

Долгов напомнил, что Турция уже передавала Украине различные системы вооружения. Причём подобные сообщения есть и сейчас. Однако маловероятно, что Анкара пойдёт на это, даже несмотря на продолжающееся военно-техническое сотрудничество с Киевом.

Reuters: США предложили Турции передать Украине ЗРК С-400

Reuters: США предложили Турции передать Украине ЗРК С-400

Ранее американский экс-разведчик предложил Турции передать Киеву российские С-400. По мнению Паула Колбе, такая сделка нанесёт вред России и поможет Украине и странам НАТО.

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ТАСС / Минобороны РФ

Светлана Оперук

Комментарий

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Виталий Грачеввчера в 21:33

Турция разругалась с США чтобы купить эти комплексы , наивно считать что сейчас они отдадут их украине, закрыв тем самым возможность для себя в будущем , покупать новинки российского оружия.

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