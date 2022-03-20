Эксперт Долгов усомнился в передаче Турцией С-400 Украине

И это несмотря на продолжающееся военно-техническое сотрудничество Анкары и Киева. Хотя ранее Турция передавала Незалежной различные системы вооружения.

Турция не станет передавать Украине российские комплексы С-400. Таким мнением поделился в беседе с РИА "Новости" ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.

"Что касается передачи систем С-400 украинской стороне со стороны Турции, то я не думаю, что это произойдёт. Поскольку это будет уже слишком антироссийская деятельность", — сказал он.

Долгов напомнил, что Турция уже передавала Украине различные системы вооружения. Причём подобные сообщения есть и сейчас. Однако маловероятно, что Анкара пойдёт на это, даже несмотря на продолжающееся военно-техническое сотрудничество с Киевом.