Некоторые пользователи считают, что такие экономические изменения связаны с политикой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который оправдывается происходящими на Украине событиями.

Читатели газеты Daily Mail оставили негативные комментарии, адресованные правительству Великобритании, из-за роста цен после антироссийских санкций. Своими эмоциями они поделились под публикацией о заявлении канцлера казначейства Соединённого Королевства Риши Сунака, который сказал, что "понимает боль, которую чувствуют обычные жители страны".

"Я изо всех сил пытаюсь понять, как человек с девятизначной суммой на банковском счёте может иметь какое-либо представление о том, что чувствует большая часть этой страны", — написал один из читателей британской газеты.

Пользователи также отметили, что кроме бензина подорожала и вода, а зарплаты остались на прежнем уровне. Некоторые считают, что рост цен связан с политикой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который оправдывается происходящими на Украине событиями.

"Он же мультимиллионер, он никогда нас не поймёт", — разочарованно заметила одна из читательниц.

Ранее Лайф писал, что отмена поставок ещё одного вида топлива усугубит кризис в Британии. Из-за антироссийских санкций общий объём европейского производства может сократиться на 12–15%. В следующем месяце счета за электричество и газ для британцев вырастут более чем на 50%.