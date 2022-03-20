Экс-премьер Италии Берлускони сыграл пышную свадьбу с молодой возлюбленной

Свадебная церемония Сильвио Берлускони и его молодой возлюбленной. Видео © ilriformista.it

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в 85 лет отпраздновал шикарную свадьбу с молодой возлюбленной. Как сообщает местный портал ilriformista.it, избранницей миллиардера стала депутат итальянского парламента Марта Фашина, которая младшего него на 53 года.

Праздничная церемония состоялась неподалёку от Милана, на вилле 85-летнего экс-политика. Отмечается, что торжество имело чисто символический характер, так как Берлускони и его молодая супруга решили официально не расписываться. Тем не менее свадьба, на которой присутствовало 60 человек, прошла довольно пышно.

Стоит отметить, что для Берлускони это третий по счёту брак. От предыдущих жён у миллиардера есть пятеро детей. Бывший итальянский премьер познакомился с будущей супругой Мартой в 2018 году. Решение о женитьбе было принято после того, как он вместе с избранницей провёл карантин в Ницце.