Карпин продолжает набирать очки: "Динамо" спаслось от поражения в матче РПЛ против "Ростова"
Бело-голубые продолжают преследовать "Зенит", который сейчас находится на первом месте в чемпионате страны.
Московское "Динамо" и футбольный клуб "Ростов" сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ. Встреча на "ВТБ-арене" завершилась со счётом 1:1.
Счёт открыл Дмитрий Полоз во втором тайме. Для форварда "Ростова" это десятый гол в нынешнем сезоне. Однако за несколько минут до конца матча в ворота южан был назначен пенальти, который реализовал Фёдор Смолов.
"Динамо" продолжает находиться на втором месте, отставая на пять очков от лидирующего "Зенита". "Ростов" остался на 12-м месте турнирной таблицы.
VK / ФК "Динамо" Москва