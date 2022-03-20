Карпин продолжает набирать очки: "Динамо" спаслось от поражения в матче РПЛ против "Ростова"

Московское "Динамо" и футбольный клуб "Ростов" сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ. Встреча на "ВТБ-арене" завершилась со счётом 1:1.

Счёт открыл Дмитрий Полоз во втором тайме. Для форварда "Ростова" это десятый гол в нынешнем сезоне. Однако за несколько минут до конца матча в ворота южан был назначен пенальти, который реализовал Фёдор Смолов.