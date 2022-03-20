НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 марта, 18:54

Карпин продолжает набирать очки: "Динамо" спаслось от поражения в матче РПЛ против "Ростова"

Бело-голубые продолжают преследовать "Зенит", который сейчас находится на первом месте в чемпионате страны.

Московское "Динамо" и футбольный клуб "Ростов" сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ. Встреча на "ВТБ-арене" завершилась со счётом 1:1.

Счёт открыл Дмитрий Полоз во втором тайме. Для форварда "Ростова" это десятый гол в нынешнем сезоне. Однако за несколько минут до конца матча в ворота южан был назначен пенальти, который реализовал Фёдор Смолов.

"Крылья Советов" в добавленное время вырвали победу в матче с "Сочи"

"Крылья Советов" в добавленное время вырвали победу в матче с "Сочи"

"Динамо" продолжает находиться на втором месте, отставая на пять очков от лидирующего "Зенита". "Ростов" остался на 12-м месте турнирной таблицы.

Обложка ©

VK / ФК "Динамо" Москва

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1