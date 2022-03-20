Жителей Болгарии призвали к бдительности из-за дрейфующих в Чёрном море мин ВМС Украины
Властями республики также были приняты необходимые меры по контролю над морскими границами страны и готовности к проведению специальных операций по обезвреживанию взрывных объектов.
Власти Болгарии призвали жителей черноморских районов страны к бдительности в связи с опасностью подрыва судов на украинских морских минах, сорванных штормом с тросов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.
"Просим население в районах Добрича, Варны и Бургаса проявлять бдительность. При обнаружении подозрительных сферических объектов в воде или на берегу просим граждан сообщать о происшествии на телефон экстренных служб 112", — указано в сообщении.
Подчёркивается, что властями республики также были приняты все необходимые меры по контролю над морскими границами страны и готовности к проведению специальных операций по обезвреживанию взрывных объектов.
Напомним, что корабли в Чёрном море предупредили об угрозе подрыва на дрейфующих минах ВМС Украины. Как уточняется в официальном документе, речь идёт об около 420 снарядах типа ЯМ и ЯРМ. Обращение направлено всем судовладельцам и капитанам судов в регионе.
Shutterstock