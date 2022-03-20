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20 марта, 19:28

По факту гибели рабочего при обрушении в Ярославле возбудили уголовное дело

Трое пострадавших находятся на стационарном лечении, семь человек — на амбулаторном. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах после обрушения здания в Ярославле. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

"По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", говорится в сообщении ведомства.

Согласно последней информации от СК РФ, погиб один человек, десять пострадали. Это рабочие, которые трудились на объекте. Трое пока находятся в больнице, семеро — на амбулаторном лечении. Разбор завалов продолжается.

Как пишет РИА "Новости", уже задержан подозреваемый. Это местный 42-летний индивидуальный предприниматель.

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Лайф напоминает, что причиной обрушения здания в Ярославле могло стать нарушение техники безопасности. Также не исключено, что были повреждены несущие конструкции.

Обложка ©

СУ СК РФ по Ярославской области

Артем Порвин

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