По факту гибели рабочего при обрушении в Ярославле возбудили уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах после обрушения здания в Ярославле. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

"По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно последней информации от СК РФ, погиб один человек, десять пострадали. Это рабочие, которые трудились на объекте. Трое пока находятся в больнице, семеро — на амбулаторном лечении. Разбор завалов продолжается.

Как пишет РИА "Новости", уже задержан подозреваемый. Это местный 42-летний индивидуальный предприниматель.