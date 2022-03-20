По факту гибели рабочего при обрушении в Ярославле возбудили уголовное дело
Трое пострадавших находятся на стационарном лечении, семь человек — на амбулаторном. На месте ЧП продолжается разбор завалов.
Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах после обрушения здания в Ярославле. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
"По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении ведомства.
Согласно последней информации от СК РФ, погиб один человек, десять пострадали. Это рабочие, которые трудились на объекте. Трое пока находятся в больнице, семеро — на амбулаторном лечении. Разбор завалов продолжается.
Как пишет РИА "Новости", уже задержан подозреваемый. Это местный 42-летний индивидуальный предприниматель.
Лайф напоминает, что причиной обрушения здания в Ярославле могло стать нарушение техники безопасности. Также не исключено, что были повреждены несущие конструкции.
СУ СК РФ по Ярославской области