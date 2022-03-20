"Война с фейками": Зеленский обманул израильских депутатов

Выводы журналиста о том, что Бабий Яр не повреждён. Снимок © Telegram-канал / "Война с фейками"

Президент Украины обманул членов израильского Кнессета. Владимир Зеленский заявил о повреждении российскими ракетами Бабьего Яра, однако на деле этого не было. Соответствующий пост появился в телеграм-канале "Война с фейками".

"Пару дней назад президент Украины искал поддержку у конгрессменов США и показал им видеоролик, в котором "доказал" военные преступления России. Мы нашли в нём восемь вставок из фейковых видео", — говорится в сообщении.

Журналисты также напомнили о выводах, сделанных израильским коллегой. Рон Бен Ишай обследовал всю территорию мемориала и сообщил, что комплекс не повреждён, разрушений там нет. Высокоточным оружием была атакована телевышка Киева. Выведена из строя аппаратная вещания, однако разрушений жилых домов и близлежащих объектов, включая Бабий Яр, не допущено.