МО РФ: Ежедневно в Мариуполе от рук нацистов гибнет от 80 до 235 мирных граждан

Националисты, оставленные киевскими властями в этом городе, организовали массовый террор в тех кварталах, которые ещё находятся под их контролем.

Украинские боевики в Мариуполе ежедневно расстреливают от 80 до 235 мирных граждан. Как правило, это касается тех, кто пытается эвакуироваться из города, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Объективно установлено, что ежесуточно от рук нацистов гибнет от 80 до 235 невинных граждан, это ужасная статистика только за последние три дня, и это именно те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть город, боевики их просто расстреливают", — заявил Мизинцев.

Он добавил, что за последние три дня из "очага ужаса и произвола, устроенного в городе националистами", в Российскую Федерацию удалось эвакуировать 59 304 человека, а также 139 иностранных граждан.

Также, по словам Мизинцева, националисты, оставленные киевскими властями в Мариуполе, организовали массовый террор в тех кварталах города, которые ещё находятся под их контролем.

"Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые ещё контролируют. При этом получаемая нами достоверная информация свидетельствует об ужасных зверствах обезумевших от безысходности боевиков", — сказал Мизинцев.

Ранее Минобороны РФ заявило, что за прошлые сутки эвакуировано более 16 тыс. человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР. Среди них числится свыше трёх тысяч детей.