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Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 19:49
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МО РФ: Ежедневно в Мариуполе от рук нацистов гибнет от 80 до 235 мирных граждан

Националисты, оставленные киевскими властями в этом городе, организовали массовый террор в тех кварталах, которые ещё находятся под их контролем.

Украинские боевики в Мариуполе ежедневно расстреливают от 80 до 235 мирных граждан. Как правило, это касается тех, кто пытается эвакуироваться из города, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Объективно установлено, что ежесуточно от рук нацистов гибнет от 80 до 235 невинных граждан, это ужасная статистика только за последние три дня, и это именно те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть город, боевики их просто расстреливают", заявил Мизинцев.

Он добавил, что за последние три дня из "очага ужаса и произвола, устроенного в городе националистами", в Российскую Федерацию удалось эвакуировать 59 304 человека, а также 139 иностранных граждан.

Также, по словам Мизинцева, националисты, оставленные киевскими властями в Мариуполе, организовали массовый террор в тех кварталах города, которые ещё находятся под их контролем.

"Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые ещё контролируют. При этом получаемая нами достоверная информация свидетельствует об ужасных зверствах обезумевших от безысходности боевиков", сказал Мизинцев.

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Ранее Минобороны РФ заявило, что за прошлые сутки эвакуировано более 16 тыс. человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР. Среди них числится свыше трёх тысяч детей.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Артем Порвин
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