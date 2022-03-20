Минобороны: На Украине неонацисты удерживают в качестве живого щита 4,5 млн человек

Также, по словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в морских портах Украины из-за высокой минной опасности остаются заблокированными 70 судов из 15 государств.

Неонацисты на Украине используют более 4,5 млн мирных жителей как живой щит, среди них 6838 иностранных граждан из 18 государств, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населённых пунктах, а также 6838 иностранных граждан из 18 государств", — заявил Мизинцев.

70 судов из 15 иностранных государств остаются заблокированными в морских портах Украины из-за высокой минной опасности, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море. Мизинцев отметил, что в российских регионах продолжает функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.

"Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями, патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора уже подготовлено свыше 20,5 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости", — добавил Мизинцев.