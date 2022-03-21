Несколько чемоданов денег: Жену экс-депутата Рады заподозрили в вывозе из страны огромной суммы наличными

Жена бывшего депутата Верховной рады Игоря Котвицкого пыталась вывезти из страны огромную сумму денег. Речь идёт о 28 миллионах долларов и 1,3 миллиона евро, сообщил украинский политик и журналист Сергей Лещенко.

"А вот как выглядели деньги, которые пыталась вывезти через Закарпатье жена экс-депутата Котвицкого: 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро", — написал Лещенко в своём телеграм-канале, опубликовав фотографию с чемоданами денег.

При этом сам Котвицкий позднее опроверг данную информацию, заявив, что его жена действительно выезжала за границу, но никакие деньги с собой якобы не везла. Согласно его версии, она отправилась за рубеж, чтобы решить вопросы по скорым родам.

"Это фейк. Никто мою жену не задерживал. Она выезжала неделю назад и договаривалась о родах, где рожать и у кого! Нам через 10–12 дней срок. Должны были рожать в Лелеке, в Буче. Там всё разбомбили. А это выдуманная история, очень неприятная!" — прокомментировал Игорь Котвицкий "Стране".

Он добавил, что все его деньги якобы находятся в украинских банках и он ничего из них не выводил. По словам политика, он помогает с Закарпатья гуманитарной помощью родному Харькову.