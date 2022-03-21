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20 марта, 21:01
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Несколько чемоданов денег: Жену экс-депутата Рады заподозрили в вывозе из страны огромной суммы наличными

Сам бывший парламентарий эту информацию опровергает. Согласно его версии, супруга действительно выезжала за рубеж, но решала вопросы о месте родов.

<p>Деньги, которые якобы хотела вывезти жена Котвицкого. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/LeshchenkoS/6578" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЛЕЩЕНКО ТУТ</a></p>

Деньги, которые якобы хотела вывезти жена Котвицкого. Фото © Telegram / ЛЕЩЕНКО ТУТ

Жена бывшего депутата Верховной рады Игоря Котвицкого пыталась вывезти из страны огромную сумму денег. Речь идёт о 28 миллионах долларов и 1,3 миллиона евро, сообщил украинский политик и журналист Сергей Лещенко.

"А вот как выглядели деньги, которые пыталась вывезти через Закарпатье жена экс-депутата Котвицкого: 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро", написал Лещенко в своём телеграм-канале, опубликовав фотографию с чемоданами денег.

При этом сам Котвицкий позднее опроверг данную информацию, заявив, что его жена действительно выезжала за границу, но никакие деньги с собой якобы не везла. Согласно его версии, она отправилась за рубеж, чтобы решить вопросы по скорым родам.

"Это фейк. Никто мою жену не задерживал. Она выезжала неделю назад и договаривалась о родах, где рожать и у кого! Нам через 10–12 дней срок. Должны были рожать в Лелеке, в Буче. Там всё разбомбили. А это выдуманная история, очень неприятная!" — прокомментировал Игорь Котвицкий "Стране".

Он добавил, что все его деньги якобы находятся в украинских банках и он ничего из них не выводил. По словам политика, он помогает с Закарпатья гуманитарной помощью родному Харькову.

На Украину провозят тонны деликатесов под видом гуманитарных грузов

На Украину провозят тонны деликатесов под видом гуманитарных грузов

Ранее Лайф писал, что украинский дипломат попался при попытке вывезти из страны 12 килограммов золота. Деньги и ценности изъяты, их передали в бюджет и использовали для нужд Вооружённых сил. Сам сотрудник посольства оштрафован на сумму, которая эквивалентна стоимости контрабанды.

Артем Порвин

Комментарий

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Виталий Грачевсегодня в 03:40

Правильно для чего ещё американцы завозят деньги на украину , чтоб свалившие от туда ни в чём себе не отказывали.

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