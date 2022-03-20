Глава Минфина Белоруссии оценил вероятность перехода страны на российский рубль

Речь о переходе Белоруссии на российский рубль не идёт. Об этом заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов, добавив, что пока стоит задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с РФ.

"Даже о таком у нас речь никогда напрямую и не шла. Для чего нам это? Стоит вопрос о том, чтобы мы во внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств. Та ситуация, которая сейчас развивается, многих подстегнёт к тому, чтобы уйти от доллара", — сказал министр в эфире телеканала "Беларусь 1".

Вместе с тем он отметил, что по большинству контрактов, даже по тем, которые были заключены в долларах, расчёты осуществлялись в российских рублях.