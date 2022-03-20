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20 марта, 20:55

Глава Минфина Белоруссии оценил вероятность перехода страны на российский рубль

По словам главы ведомства, до сих пор по большинству контрактов, даже по тем, которые были заключены в долларах, расчёты осуществлялись в валюте России.

Речь о переходе Белоруссии на российский рубль не идёт. Об этом заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов, добавив, что пока стоит задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с РФ.

"Даже о таком у нас речь никогда напрямую и не шла. Для чего нам это? Стоит вопрос о том, чтобы мы во внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств. Та ситуация, которая сейчас развивается, многих подстегнёт к тому, чтобы уйти от доллара", сказал министр в эфире телеканала "Беларусь 1".

Вместе с тем он отметил, что по большинству контрактов, даже по тем, которые были заключены в долларах, расчёты осуществлялись в российских рублях.

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Ранее Лайф писал, что Россия и Белоруссия откажутся от доллара в расчётах за энергоресурсы. Стороны давно вели речь об уходе от американской валюты, и теперь расчёты будут производиться в российских рублях, что премьер-министр Белоруссии назвал "естественным решением".

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Shutterstock

Артем Порвин

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