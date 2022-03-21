Овечкин повторил рекорд Гретцки в регулярном чемпионате НХЛ

Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки в очередном достижении: по количеству сезонов, в которых он забрасывал по 40 и более шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" отметился броском в матче с "Даллас Старз". Для 36-летнего спортсмена этот сезон в хоккейной лиге является 17-м в карьере.

"Он был последователен в своей игре от начала до конца. Довольно невероятное достижение, но для меня такое уже стало постоянным явлением, которое мы наблюдаем в тренировочном лагере с самого начала сезона и до сих пор", — сказал тренер "Кэпиталз" Питер Лавиолетт.

Теперь в активе и Овечкина, и Гретцки таких сезонов насчитывается по 12, что является рекордом НХЛ. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Овечкин провёл 62 неполных матча, в которых набрал 76 очков (40 голов + 36 передач).