Французский эксперт Абис заявил о незаменимости России на рынке продовольствия

Москва и далее будет играть важную роль на международной продовольственной арене с учётом потребности ряда стран в российской пшенице. Об этом заявил глава специализирующегося на вопросах мирового сельского хозяйства аналитического центра Demeter Себастьен Абис.

"Пшеница становится геополитической проблемой, и это ощущается сейчас сильнее, чем когда-либо. Ведь за всем встаёт вопрос о том, как различные страны будут позиционировать себя по отношению к российскому рынку. Продолжит ли Россия экспортировать зерно? Учитывая потребности некоторых стран, Москва почти наверняка будет и дальше играть важную роль на международной арене", — указал Абис в интервью телеканалу France 24.

Как отметил эксперт, в юго-западных регионах России и на Украине производится "примерно 15% всего мирового объёма зерна и почти 30% его мирового экспорта". Кроме того, эти две страны производят 80% подсолнечного масла в мире. Призыв министра сельского хозяйства Франции Жюльена Денорманди компенсировать утраченные поставки, по словам Абиса, является наиболее прагматичным вариантом в нынешних условиях. Но, как подчеркнул эксперт, вряд ли это возможно сделать к лету "просто по щелчку пальцев".

"Для этого нужно обеспечить производителям средства и ресурсы, а также пересмотреть нормы для невозделанных земель. В последние годы Европа придерживалась политики "Производим лучше". А чтобы производить больше, нужно будет полностью пересмотреть сельскохозяйственную политику ЕС", — резюмировал Абис.