Помощник Байдена Сингх спрогнозировал двукратное сокращение экономики России

Согласно его предположениям, это может быть даже лучшим прогнозом. В Белом доме уже заявляли о "полном сокрушении" Москвы в этой сфере.

Экономика России под влиянием санкций стран Запада из-за конфликта на Украине якобы может сократиться в два раза. С таким прогнозом выступил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

"Наилучший прогноз, который я вижу сейчас, предполагает, что экономика России сократится в два раза по сравнению с тем, какой она была до вторжения", — сказал Сингх в интервью телеканалу CBS, опубликованном в воскресенье.

Он заверил, что в Белом доме, однако, не гордятся "страданиями российского народа".