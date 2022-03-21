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21 марта, 00:58

Помощник Байдена Сингх спрогнозировал двукратное сокращение экономики России

Согласно его предположениям, это может быть даже лучшим прогнозом. В Белом доме уже заявляли о "полном сокрушении" Москвы в этой сфере.

Экономика России под влиянием санкций стран Запада из-за конфликта на Украине якобы может сократиться в два раза. С таким прогнозом выступил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

"Наилучший прогноз, который я вижу сейчас, предполагает, что экономика России сократится в два раза по сравнению с тем, какой она была до вторжения", — сказал Сингх в интервью телеканалу CBS, опубликованном в воскресенье.

Он заверил, что в Белом доме, однако, не гордятся "страданиями российского народа".

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Ранее Лайф сообщал, что США ведут диалог с рядом стран, пытаясь отговорить их от помощи России в нынешних условиях. Так, в Пентагоне подтвердили переговоры США и Турции по передаче С-400 Украине. Как заявил представитель американского ведомства, в обмен на это Вашингтон может снять с Анкары санкции, а также вернуть её в программу производства истребителя пятого поколения F-35.

Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

Комментарий

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Геннадийсегодня в 01:26

Ещё немного времени, нормальный разум должен возобладать над исковерканным понятием , ДЕМОКРАТИЯ. " Европа вспрянет ото сна , и на обломках самовластья..." напишется новая История. Не все , же , дураки...

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