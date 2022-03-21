Помощник Байдена Сингх спрогнозировал двукратное сокращение экономики России
Согласно его предположениям, это может быть даже лучшим прогнозом. В Белом доме уже заявляли о "полном сокрушении" Москвы в этой сфере.
Экономика России под влиянием санкций стран Запада из-за конфликта на Украине якобы может сократиться в два раза. С таким прогнозом выступил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
"Наилучший прогноз, который я вижу сейчас, предполагает, что экономика России сократится в два раза по сравнению с тем, какой она была до вторжения", — сказал Сингх в интервью телеканалу CBS, опубликованном в воскресенье.
Он заверил, что в Белом доме, однако, не гордятся "страданиями российского народа".
Ранее Лайф сообщал, что США ведут диалог с рядом стран, пытаясь отговорить их от помощи России в нынешних условиях. Так, в Пентагоне подтвердили переговоры США и Турции по передаче С-400 Украине. Как заявил представитель американского ведомства, в обмен на это Вашингтон может снять с Анкары санкции, а также вернуть её в программу производства истребителя пятого поколения F-35.
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