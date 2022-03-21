Бывший оперативник Игнатов рассказал, как распознать "ряженых мошенников"

Бывший оперативный сотрудник МВД РФ Михаил Игнатов предупредил, что в ситуации экономической неопределённости могут активизироваться "ряженые мошенники". В частности, в квартиры россиян могут под разными предлогами пытаться проникнуть злоумышленники, выдающие себя за сотрудников социальных или оперативных служб, предлагать какие-то услуги, например, навязывать оформление страховки имущества или требовать раскрыть персональные или банковские данные.

"Они будут прикрываться якобы постановлениями правительства или ещё какими-то якобы официальным документами. У мошенников есть очень хорошая аппаратура для печати, которая позволяет им делать очень похожие на настоящие удостоверения или документы", — сказал Михаил Игнатов в интервью радио Sputnik.

Для того чтобы защитить своё жилище от проникновения, достаточно позвонить по телефону службы, которую они представляют, и уточнить полномочия пришедших. Например, прежде чем выполнять требования людей, которые пытаются попасть к вам домой, лучше позвонить в районное отделение полиции.

"Там вы можете поинтересоваться, что за люди пришли и какие у них есть полномочия. Как только вы начнёте звонить и уточнять, так сразу эти ряженые убегут. Они не будут дожидаться приезда настоящих сотрудников полиции", — объяснил Михаил Игнатов.