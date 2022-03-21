Названы регионы с самыми высокими и низкими отраслевыми зарплатами в России

Самой высокооплачиваемой отраслью в российских регионах является по-прежнему добыча нефти и газа. Солидными заработками могут похвастаться также занятые в сфере интеллектуального труда и финансовых услуг. Хотя, как показала экспертиза, в разрезе сфер и регионов ситуация оказалась очень неоднородной. Составители рейтинга выделили явного лидера по зарплатам — Сахалинскую область. Эксперты объясняют это преимущественно шельфовым промыслом, что пока является относительно новой технологией для России и требует большого числа уникальных специалистов.

В 18 регионах даже в самых успешных отраслях, сообщает РИА "Новости", работники в среднем не могут зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц, а ещё в 14 регионах заработки не превышают 50 тысяч. В рейтинге учтены данные Росстата за 2021 год, зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций в тех сферах, где занято не менее 2% работников региона. Отмечается, что в 2021 году номинальные зарплаты в среднем по стране выросли на 9,8%, до 49 тысяч рублей (с выплатами НДФЛ).