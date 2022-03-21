Названы регионы с самыми высокими и низкими отраслевыми зарплатами в России
Больше всего платят в Сахалинской области в нефтегазовой сфере. А меньше всего получают сотрудники госслужб. В среднем по стране заработки выросли на 9,8%, до 49 тысяч рублей.
Самой высокооплачиваемой отраслью в российских регионах является по-прежнему добыча нефти и газа. Солидными заработками могут похвастаться также занятые в сфере интеллектуального труда и финансовых услуг. Хотя, как показала экспертиза, в разрезе сфер и регионов ситуация оказалась очень неоднородной. Составители рейтинга выделили явного лидера по зарплатам — Сахалинскую область. Эксперты объясняют это преимущественно шельфовым промыслом, что пока является относительно новой технологией для России и требует большого числа уникальных специалистов.
1. Сахалин — добыча нефти и газа, средняя зарплата — 384 тысячи рублей;
2. Москва — финуслуги, 199 тысяч;
3. ЯНАО — добыча нефти и газа, 179 тысяч;
4. Мурманская область — рыболовство и рыбоводство, 163 тысячи;
5. Магаданская область — профессиональная и научная деятельность, 144 тысячи;
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81. Алтайский край — госслужба, 40 тысяч;
82. Кировская область — госслужба, 39 тысяч;
83. Калмыкия — госслужба, 39 тысяч;
84. Мордовия — госслужба, 39 тысяч;
85. Ивановская область — госслужба, 39 тысяч.
В 18 регионах даже в самых успешных отраслях, сообщает РИА "Новости", работники в среднем не могут зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц, а ещё в 14 регионах заработки не превышают 50 тысяч. В рейтинге учтены данные Росстата за 2021 год, зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций в тех сферах, где занято не менее 2% работников региона. Отмечается, что в 2021 году номинальные зарплаты в среднем по стране выросли на 9,8%, до 49 тысяч рублей (с выплатами НДФЛ).
Ранее Лайф приводил слова главы Минтруда о том, какие выплаты положены россиянам при простое. Он отметил, что власти чётко понимают: пауза является вынужденной мерой и предприятия прикладывают все усилия для сохранения своих трудовых коллективов.
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