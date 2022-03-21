Белый дом рассказал, каких сфер могут коснуться новые санкции против России
Детально рассказывать о них в администрации США не готовы. Вместе с тем там уточнили, что Пекину об этих возможных мерах известно.
Здание Белого дома в Вашингтоне. Фото © Flickr / Whitehouse
Соединённые Штаты могут вновь расширить санкции против России. Например, ввести их в отношении пока не тронутых банков и секторов экономики. Об этом сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании CBS.
Представитель американский администрации уточнил, что очередные ограничения могут быть нацелены особенно на отрасли, связанные с добычей нефти и газа. При этом детальную информацию раскрывать отказался — США не хотят заранее обнародовать эти данные.
"В основном речь идёт о нефти и газе, но есть и другие сектора. Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что Путин знает, о чём речь", — сказал Сингх.
Ранее Лайф сообщал, что США ведут диалог с рядом стран, пытаясь отговорить их от помощи России в нынешних условиях. Так, в Пентагоне подтвердили переговоры США и Турции по передаче С-400 Украине. Как заявил представитель американского ведомства, в обмен на это Вашингтон может снять с Анкары санкции, а также вернуть её в программу производства истребителя пятого поколения F-35.