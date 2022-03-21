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20 марта, 23:59
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Белый дом рассказал, каких сфер могут коснуться новые санкции против России

Детально рассказывать о них в администрации США не готовы. Вместе с тем там уточнили, что Пекину об этих возможных мерах известно.

<p>Здание Белого дома в Вашингтоне. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/whitehouse/51903813606/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Whitehouse</a></p>

Здание Белого дома в Вашингтоне. Фото © Flickr / Whitehouse

Соединённые Штаты могут вновь расширить санкции против России. Например, ввести их в отношении пока не тронутых банков и секторов экономики. Об этом сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании CBS.

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Читатели Daily Mail разозлились из-за роста цен, вызванного санкциями против России

Представитель американский администрации уточнил, что очередные ограничения могут быть нацелены особенно на отрасли, связанные с добычей нефти и газа. При этом детальную информацию раскрывать отказался — США не хотят заранее обнародовать эти данные.

"В основном речь идёт о нефти и газе, но есть и другие сектора. Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что Путин знает, о чём речь", — сказал Сингх.

Ранее Лайф сообщал, что США ведут диалог с рядом стран, пытаясь отговорить их от помощи России в нынешних условиях. Так, в Пентагоне подтвердили переговоры США и Турции по передаче С-400 Украине. Как заявил представитель американского ведомства, в обмен на это Вашингтон может снять с Анкары санкции, а также вернуть её в программу производства истребителя пятого поколения F-35.

Андрей Григорьев

Комментарий

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Василий Невеселыйсегодня в 01:43

Ёж зашипел и свернулся в клубок, увидев старый и сморщенный зад Байдена, Камалы Харис и задницу Псаки.

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