Белый дом рассказал, каких сфер могут коснуться новые санкции против России

Соединённые Штаты могут вновь расширить санкции против России. Например, ввести их в отношении пока не тронутых банков и секторов экономики. Об этом сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании CBS.

Представитель американский администрации уточнил, что очередные ограничения могут быть нацелены особенно на отрасли, связанные с добычей нефти и газа. При этом детальную информацию раскрывать отказался — США не хотят заранее обнародовать эти данные.

"В основном речь идёт о нефти и газе, но есть и другие сектора. Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что Путин знает, о чём речь", — сказал Сингх.