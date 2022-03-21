"Монобровь" на месте: Рассекречен возможный дизайн нового iPhone 14
Предполагается, что телефон получит плоские рамки, переднюю панель с вырезом под сенсор Face ID, фронтальную и двойную основную камеры.
В Сеть просочились чертежи будущего флагмана от Apple — iPhone 14. По ним видно, что дизайн нового телефона может не претерпеть существенных изменений.
Чертежи нового iPhone 14. Фото © MySmartPrice
Как пишет портал MySmartPrice, новый смартфон получит плоские рамки, переднюю панель с "монобровью" — под сенсоры Face ID, фронтальную камеру и двойную основную камеру. Рассекреченные данные указывают, что iPhone 14 будет иметь 6,1-дюймовый дисплей, 14 Max — экран с диагональю 6,7 дюйма.
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