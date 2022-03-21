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20 марта, 23:56

"Монобровь" на месте: Рассекречен возможный дизайн нового iPhone 14

Предполагается, что телефон получит плоские рамки, переднюю панель с вырезом под сенсор Face ID, фронтальную и двойную основную камеры.

В Сеть просочились чертежи будущего флагмана от Apple — iPhone 14. По ним видно, что дизайн нового телефона может не претерпеть существенных изменений.

Чертежи нового iPhone 14. Фото © MySmartPrice

Чертежи нового iPhone 14. Фото © MySmartPrice

Как пишет портал MySmartPrice, новый смартфон получит плоские рамки, переднюю панель с "монобровью" — под сенсоры Face ID, фронтальную камеру и двойную основную камеру. Рассекреченные данные указывают, что iPhone 14 будет иметь 6,1-дюймовый дисплей, 14 Max — экран с диагональю 6,7 дюйма.

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Артем Порвин

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