"Монобровь" на месте: Рассекречен возможный дизайн нового iPhone 14

В Сеть просочились чертежи будущего флагмана от Apple — iPhone 14. По ним видно, что дизайн нового телефона может не претерпеть существенных изменений.

Чертежи нового iPhone 14. Фото © MySmartPrice

Как пишет портал MySmartPrice, новый смартфон получит плоские рамки, переднюю панель с "монобровью" — под сенсоры Face ID, фронтальную камеру и двойную основную камеру. Рассекреченные данные указывают, что iPhone 14 будет иметь 6,1-дюймовый дисплей, 14 Max — экран с диагональю 6,7 дюйма.