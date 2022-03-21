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Опубликовано 20 марта 2022, 23:46

Премьер Словении сообщил о решении властей вернуть дипломатов в Киев

Глава правительства считает, что этому примеру должны последовать и другие европейские государства. Любляна над этим уже работает.

Власти Словении приняли решение вернуть в Киев своих дипломатов, эвакуированных оттуда ранее. Об этом сообщил премьер-министр страны Янез Янша. Он уточнил, что возвращение сотрудников посольства ожидается на этой неделе.

"Словения на следующей неделе отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они добровольцы", — говорится в сообщении Янши в "Твиттере".

Он добавил, что власти Словении работают над тем, чтобы так же поступили власти и других стран Евросоюза. Как сообщает Словенское агентство печати, посол республики на Украине Томаж Менцин и его подчинённые уехали из Киева в связи с российской военной "Операцией Z" на Украине. Посольство пустует.

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Как сообщал Лайф, ранее премьер Словении вместе с коллегами из Польши и Чехии посетил Киев. Там они встретились с президентом страны Владимиром Зеленским.

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ТАСС / AP

Андрей Григорьев
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