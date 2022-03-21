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Опубликовано 20 марта 2022, 23:10

ДНР: Украинские силовики обстреляли Донецк ракетами из "Градов"

Было выпущено около 20 снарядов. В представительстве республики в СЦКК уточнили, что огонь вёлся из подконтрольной ВСУ Новомихайловки.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Донецку из установок "Град". Об этом в понедельник сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) по направлению: 00:10 — н. п. Новомихайловка – н. п. Донецк (Петровский район) — выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении Представительства ДНР в СЦКК.

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Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Артем Порвин
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