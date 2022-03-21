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20 марта, 22:42

На Украине ввели запрет на автомобильные видеорегистраторы

Использовать их нельзя во всех регионах страны, особенно в тех, где идут боевые действия. Местные военные администрации должны довести это до жителей.

Власти Украины запретили гражданам пользоваться видеорегистраторами в автомобилях и на мотоциклах. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"Запрет касается фото- и видеосъёмки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны", — написал Геращенко в своём телеграм-канале.

В МВД пояснили, что нельзя фиксировать на фото и видео дороги, объекты общего назначения, инфраструктуру, блокпосты, укрепления, расположение воинских сил и так далее.

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Геращенко добавил, что запрет действует во всех регионах страны, особенно в тех, где идут боевые действия. Местные военные администрации должны довести это до жителей.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.

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ТАСС \ Александра Мудрац

Андрей Григорьев

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