Кива осудил угрозы ведущей украинского ТВ в адрес семей российских военных

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива осудил угрозы, озвученные в эфире украинского телеканала "1+1" ведущей Натальей Мосейчук в адрес семей российских военнослужащих. Он опубликовал у себя в телеграм-канале запись эфира, где журналист обращается "к родственникам особенно русских лётчиков, особенно к жёнам" с предупреждением, что они должны "бояться и понимать", что станут "вдовами, а дети — сиротами".

Также Мосейчук "посоветовала" женщинам, собирающимся выйти замуж за лётчиков, принимавших участие в спецоперации на Украине, "найти себе чёрные платки".

"Телеканал "1+1" и его центральная ведущая Наталья Мосейчук рассказывают о будущих расправах над жёнами и детьми военнослужащих РФ. Всё, что нужно знать о политике и стратегии Зеленского. Поэтому чем раньше с ним закончить, тем больше шансов у людей сохранить их жизни — с обеих сторон", — написал Кива в своём телеграм-канале.