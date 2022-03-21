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20 марта, 22:01

Подоляк подтвердил планы по возобновлению переговоров по Украине 21 марта

Он отметил, что до этого шла интенсивная работа в рабочих подгруппах. Чего переговорщикам удалось достичь, не разглашается.

Очередной раунд переговоров Украины и России состоится 21 марта. С подтверждением этой информации выступил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Да, конечно. Завтра утром. Следующий раунд. До этого шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах", сообщил Подоляк в беседе со "Страной", о чём сообщается в телеграм-канале издания.

Швейцария предложила своё посредничество в переговорах России и Украины

Швейцария предложила своё посредничество в переговорах России и Украины

А ранее газета The Washington Post сообщила, что Киев посылает неясные и противоречивые сигналы о переговорах с Москвой. Согласно информации издания, некоторые страны НАТО боятся, что Украина пойдёт на слишком большие уступки во время диалога с РФ.

Лайф напоминает, представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд был 7 марта. Затем переговоры продолжились в видеоформате. Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Он подчеркнул также, что Россия не отступит от своей позиции по Донбассу. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев не проявляет стремления к ускорению переговоров с Москвой.

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Wikipedia

Артем Порвин

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