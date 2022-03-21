Подоляк подтвердил планы по возобновлению переговоров по Украине 21 марта

Он отметил, что до этого шла интенсивная работа в рабочих подгруппах. Чего переговорщикам удалось достичь, не разглашается.

Очередной раунд переговоров Украины и России состоится 21 марта. С подтверждением этой информации выступил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Да, конечно. Завтра утром. Следующий раунд. До этого шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах", — сообщил Подоляк в беседе со "Страной", о чём сообщается в телеграм-канале издания.