Премьер Польши сообщил о намерении конфисковать российские активы

Правительство Польши планирует организовать в стране конфискацию российского имущества и активов. Об этом заявил глава кабинета министров Матеуш Моравецкий.

"Немного такого имущества у нас есть. С одной стороны, существуют конституционные ограничения для таких действий, связанные с правом собственности, а с другой — всё больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране", — сказал премьер Польши в интервью изданию "Впрост".

По его словам, правительство намерено обратиться за соответствующими полномочиями в нижнюю палату парламента. На 21 марта также запланирована встреча руководства страны с оппозицией, и там будет поднят вопрос о том, как "осуществить заморозку и конфискацию российской собственности, находящейся в стране".