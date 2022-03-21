Премьер Польши сообщил о намерении конфисковать российские активы
Моравецкий признал, что есть конституционные ограничения для таких действий в отношении частной собственности, но сослался на опыт Италии.
Правительство Польши планирует организовать в стране конфискацию российского имущества и активов. Об этом заявил глава кабинета министров Матеуш Моравецкий.
"Немного такого имущества у нас есть. С одной стороны, существуют конституционные ограничения для таких действий, связанные с правом собственности, а с другой — всё больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране", — сказал премьер Польши в интервью изданию "Впрост".
По его словам, правительство намерено обратиться за соответствующими полномочиями в нижнюю палату парламента. На 21 марта также запланирована встреча руководства страны с оппозицией, и там будет поднят вопрос о том, как "осуществить заморозку и конфискацию российской собственности, находящейся в стране".
Как сообщал Лайф ранее, премьер Польши призвал Евросоюз ввести торговую блокаду против России. По его мнению, такие кардинальные меры заставят Москву пересмотреть свою позицию по поводу проведения спецоперации на Украине.
ТАСС \ Zuma