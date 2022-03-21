"Страна": Соратника бывшего мэра Херсона расстреляли в машине
Служба безопасности Украины перед этим завела на Владимира Сальдо уголовное дело, а президент Владимир Зеленский запретил в стране деятельность его партии.
Обстрелянный автомобиль, предположительно, Владимира Сальдо. Telegram / Политика страны
В Херсоне утром 20 марта расстреляли машину Павла Слободчикова, соратника бывшего мэра города Владимира Сальдо. Сам политик погиб, а его жена получила ранения.
Место убийства Павла Слободчикова. Видео © Telegram / Политика страны
Об этом сообщается в телеграм-канале издания "Страна.ua". Там напомнили, что партия "Блок Владимира Сальдо" ранее выступила за создание в Херсонской области организации "Комитет спасения за мир и порядок". Её деятельность было решено направить на взаимодействие с представителями России и получение от неё поддержки.
При этом ранее Служба безопасности Украины открыла на Сальдо уголовное дело. Также Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ночью запретил его партию "Блок Владимира Сальдо".
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