"Страна": Соратника бывшего мэра Херсона расстреляли в машине

Служба безопасности Украины перед этим завела на Владимира Сальдо уголовное дело, а президент Владимир Зеленский запретил в стране деятельность его партии.

В Херсоне утром 20 марта расстреляли машину Павла Слободчикова, соратника бывшего мэра города Владимира Сальдо. Сам политик погиб, а его жена получила ранения.

Место убийства Павла Слободчикова. Видео © Telegram / Политика страны

Об этом сообщается в телеграм-канале издания "Страна.ua". Там напомнили, что партия "Блок Владимира Сальдо" ранее выступила за создание в Херсонской области организации "Комитет спасения за мир и порядок". Её деятельность было решено направить на взаимодействие с представителями России и получение от неё поддержки.