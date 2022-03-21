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Опубликовано 20 марта 2022, 21:32
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"Страна": Соратника бывшего мэра Херсона расстреляли в машине

Обстрелянный автомобиль, предположительно, Владимира Сальдо. Telegram / Политика страны

Обстрелянный автомобиль, предположительно, Владимира Сальдо. Telegram / Политика страны

Служба безопасности Украины перед этим завела на Владимира Сальдо уголовное дело, а президент Владимир Зеленский запретил в стране деятельность его партии.

В Херсоне утром 20 марта расстреляли машину Павла Слободчикова, соратника бывшего мэра города Владимира Сальдо. Сам политик погиб, а его жена получила ранения.

Место убийства Павла Слободчикова. Видео © Telegram / Политика страны

Об этом сообщается в телеграм-канале издания "Страна.ua". Там напомнили, что партия "Блок Владимира Сальдо" ранее выступила за создание в Херсонской области организации "Комитет спасения за мир и порядок". Её деятельность было решено направить на взаимодействие с представителями России и получение от неё поддержки.

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При этом ранее Служба безопасности Украины открыла на Сальдо уголовное дело. Также Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ночью запретил его партию "Блок Владимира Сальдо".

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Артем Порвин
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