"Страна": Соратника бывшего мэра Херсона расстреляли в машине

Об этом сообщается в телеграм-канале издания "Страна.ua". Там напомнили, что партия "Блок Владимира Сальдо" ранее выступила за создание в Херсонской области организации "Комитет спасения за мир и порядок". Её деятельность было решено направить на взаимодействие с представителями России и получение от неё поддержки.