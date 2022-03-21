"Не очень далеко": Нюша сообщила о переезде из России вместе с семьёй

31-летняя российская певица Нюша сообщила поклонникам, что оказалась вынуждена переехать из России вместе с семьёй. Знаменитость уточнила, что основной причиной послужило то, что её супруг, бизнесмен Игорь Сивов, работает в основном за границей.

"Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться, не очень далеко, где можно жить всей семьёй, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москву и Дубай", — сказала Нюша в видеообращении.

Артистка призналась, что они уже прибыли в Дубай и теперь там будут проводить много времени. Нюша обещала поклонникам рассказывать, как они обустраиваются на новом месте, и заверила, что будет постоянно поддерживать связь с подписчиками.