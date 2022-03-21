"Не очень далеко": Нюша сообщила о переезде из России вместе с семьёй
Певица объяснила своим поклонникам, что это связанно с работой её мужа, бизнесмена Игоря Сивова. Знаменитость не стала скрывать, что выбор пал на Дубай.
Певица Нюша. Фото © VK \ nyusha_official \ Настя Еленкина
31-летняя российская певица Нюша сообщила поклонникам, что оказалась вынуждена переехать из России вместе с семьёй. Знаменитость уточнила, что основной причиной послужило то, что её супруг, бизнесмен Игорь Сивов, работает в основном за границей.
"Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться, не очень далеко, где можно жить всей семьёй, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москву и Дубай", — сказала Нюша в видеообращении.
Артистка призналась, что они уже прибыли в Дубай и теперь там будут проводить много времени. Нюша обещала поклонникам рассказывать, как они обустраиваются на новом месте, и заверила, что будет постоянно поддерживать связь с подписчиками.
Ранее Лайф сообщал, что московские театры отменяют спектакли с участием уехавшего из России актёра Хазанова. Так, в театре имени Вахтангова спектакль "Фальшивая нота" 23 марта будет заменён на "Театр" по Сомерсету Моэму. Директор учреждения отметил, что важно, чтобы зрителей устроила предложенная альтернатива.