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20 марта, 21:39

"Не очень далеко": Нюша сообщила о переезде из России вместе с семьёй

Певица объяснила своим поклонникам, что это связанно с работой её мужа, бизнесмена Игоря Сивова. Знаменитость не стала скрывать, что выбор пал на Дубай.

<p>Певица Нюша. Фото © VK \ nyusha_official \ <a href="https://vk.com/albums-11238722?z=photo-11238722_457274400/photos-11238722" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настя Еленкина</a></p>

Певица Нюша. Фото © VK \ nyusha_official \ Настя Еленкина

31-летняя российская певица Нюша сообщила поклонникам, что оказалась вынуждена переехать из России вместе с семьёй. Знаменитость уточнила, что основной причиной послужило то, что её супруг, бизнесмен Игорь Сивов, работает в основном за границей.

"Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться, не очень далеко, где можно жить всей семьёй, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москву и Дубай", — сказала Нюша в видеообращении.

Артистка призналась, что они уже прибыли в Дубай и теперь там будут проводить много времени. Нюша обещала поклонникам рассказывать, как они обустраиваются на новом месте, и заверила, что будет постоянно поддерживать связь с подписчиками.

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Ранее Лайф сообщал, что московские театры отменяют спектакли с участием уехавшего из России актёра Хазанова. Так, в театре имени Вахтангова спектакль "Фальшивая нота" 23 марта будет заменён на "Театр" по Сомерсету Моэму. Директор учреждения отметил, что важно, чтобы зрителей устроила предложенная альтернатива.

Арина Родионова

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