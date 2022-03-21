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20 марта, 21:57
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Минобороны рассекретило архивы о преступлениях украинских националистов

Обнародовано много документов об издевательствах, грабежах и массовых убийствах ни в чём не повинных граждан, в том числе стариков, женщин и детей.

Минобороны РФ запустило новый исторический мультимедийный проект "Архивы помнят всё… Преступления украинских националистов забвению не подлежат". В нём представлены доказательства преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.

В рассекреченных документах говорится о массовых преступлениях украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны: издевательствах, грабежах и массовых убийствах, причем зачастую с особой жестокостью.

"Фашистские коллаборанты — украинские националисты-бандеровцы — оставили о себе ужасное и преступное наследие, уничтожая свой собственный народ", — говорится в новом разделе.

Так, есть данные, что в январе 1942 года германские военные власти приступили к формированию карательных отрядов из лиц украинской национальности. К ним присоединялись в том числе местные националистические элементы.

Также зафиксирован факт массового расстрела украинскими националистами более сотни мирных жителей села Новая Брыкуля в Тернопольской области. Бандеровцы под предлогом выполнения работ вывели около 150 человек. Позднее в тот же день оставшиеся мирные жители пошли искать односельчан и обнаружили место их расстрела.

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Как писал Лайф ранее, Минобороны РФ заявило, что уже в современное время на Украине радикалы проводят этнические чистки. Отмечается, что боевики вламываются в дома и квартиры гражданского населения, проводят проверку документов на улицах.

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Wikipedia

Артем Порвин

Комментарий

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Алексейвчера в 22:16

Вся их суть....

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