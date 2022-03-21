Минобороны рассекретило архивы о преступлениях украинских националистов

Минобороны РФ запустило новый исторический мультимедийный проект "Архивы помнят всё… Преступления украинских националистов забвению не подлежат". В нём представлены доказательства преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.

В рассекреченных документах говорится о массовых преступлениях украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны: издевательствах, грабежах и массовых убийствах, причем зачастую с особой жестокостью.

"Фашистские коллаборанты — украинские националисты-бандеровцы — оставили о себе ужасное и преступное наследие, уничтожая свой собственный народ", — говорится в новом разделе.

Так, есть данные, что в январе 1942 года германские военные власти приступили к формированию карательных отрядов из лиц украинской национальности. К ним присоединялись в том числе местные националистические элементы.

Также зафиксирован факт массового расстрела украинскими националистами более сотни мирных жителей села Новая Брыкуля в Тернопольской области. Бандеровцы под предлогом выполнения работ вывели около 150 человек. Позднее в тот же день оставшиеся мирные жители пошли искать односельчан и обнаружили место их расстрела.