МАГАТЭ: На Чернобыльской АЭС сменили половину сотрудников

Украинский регулятор сообщил международной организации о том, что некоторые бессменно работали на площадке почти четыре недели и теперь смогли вернуться домой.

На Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) на Украине, находящейся под контролем российских военных, проведена замена примерно половины персонала. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Около половины сотрудников Чернобыльской АЭС смогли сегодня завершить дежурство и вернуться по домам, сообщил МАГАТЭ ядерный регулирующий орган Украины. Они бессменно работали на площадке почти четыре недели", — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Персонал ЧАЭС на Украине, сообщало до этого МАГАТЭ, не мог заниматься её техническим обслуживанием из-за усталости. В связи с этим Рафаэль Гросси заявлял о неотложности инициативы Международного агентства по атомной энергии, направленной на обеспечение безопасности на ядерных объектах Украины. На замену отправились 46 добровольцев — работников станции, говорится в сообщении.