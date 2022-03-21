"Барселона" с разгромным счётом выиграла у "Реала" в чемпионате Испании

Футбольный клуб "Барселона" одержал сокрушительную победу над мадридским "Реалом" в испанском чемпионате. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу каталонцев.

В составе победителей мячи забили Пьер-Эмерик Обамеянг (29-я, 53-я минуты), Рональд Араухо (38) и Ферран Торрес (47). Отметим, что матч проходил без лучшего бомбардира чемпионата Испании Карима Бенземы, который выступает за мадридский "Реал". Каталонцы не могли победить "Реал" в чемпионате Испании на протяжении пяти матчей (одна ничья, четыре поражения). В предыдущий раз "Барселона" обыгрывала мадридскую команду 2 марта 2019 года (1:0).

Каталонский клуб не проигрывает в чемпионате Испании на протяжении 13 матчей (девять побед, четыре ничьих). Последний раз проигрыш был зафиксирован 4 декабря 2021 года. Тогда он играл с "Бетисом" и уступил со счётом 1:0.