Лукашевич: Россия будет доказывать свою правоту всеми удобными средствами

Россия будет на всех многосторонних площадках доказывать свою правоту всеми удобными средствами.Такое мнение высказал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Россия будет на всех многосторонних площадках доказывать свою правоту всеми удобными средствами", — сказал Лукашевич в интервью газете "Известия".

При этом он обратил внимание, что Россия, в отличие от Запада, не действует, шантажируя другие государства в пользу голосования за резолюцию по своим лекалам. Лукашевич подчёркивает, что РФ совершенно по-другому относится к своим союзникам и партнёрам.

"Методом убеждения мы старательно приводим конкретные аргументы и не давим, осознание неправоты "коллективного Запада" должно приходить само", — отметил российский постпред.

По мнению Лукашевича, после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля представители Запада показывают слабость и неготовность к серьёзному, вдумчивому диалогу с Москвой.

"Эмоции — это очень плохой советчик. Как можно работать в условиях, когда тебя не хотят слушать? Очень часто в последние недели "коллективный Запад" толпой выходил из зала, что невозможно представить на других международных площадках", — добавил российский дипломат.