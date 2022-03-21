France 3: французы не хотят ездить медленнее для отказа от нефти из России
Международное энергетическое агентство рекомендует сократить скорость на 10 км/час, предполагая, что таким образом можно сэкономить 430 тысяч баррелей чёрного золота в день.
Международное энергетическое агентство рекомендовало водителям ограничить скорость на трассах на 10 километров в час на фоне роста цен на бензин. France 3 передаёт, что французские водители не поддерживают такое предложение.
"В любом случае мы видим цены на бензин и сами, я думаю, сокращаем [его расход]. Но я не могу сказать, что поддерживаю [ограничение скорости]", — приводит France 3 слова одного из автомобилистов.
Международное энергетическое агентство считает, что, если водители в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, ограничат свою скорость на трассах на 10 километров в час, можно сэкономить 430 тысяч баррелей нефти в день. 40 лет назад в разгар нефтяного кризиса премьер-министр Пьер Мессмер уже вводил такие меры. А ассоциации по защите окружающей среды уже много лет требуют ввести сокращение траты бензина на государственном уровне.
"Это один из этапов решения проблемы, причём это не полное решение, а примерно четверть решения — изменение поведения потребителей. Его недостаточно, но, если этого не сделать, мы не добьёмся результатов", — говорит официальный представитель ассоциации NеgaWatt Марк Едличка.
Уточняется, что сейчас, меньше чем за месяц до президентских выборов, французское правительство, похоже, не рассматривает предложение об ограничении скорости.
Ранее Лайф писал, что французы возмутились призывом США отказаться от российской нефти. Пользователи Сети иронизируют над тем, что в скором времени цены на энергоресурсы вырастут и им придётся платить по три евро за литр бензина.
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