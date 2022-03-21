France 3: французы не хотят ездить медленнее для отказа от нефти из России

Международное энергетическое агентство рекомендовало водителям ограничить скорость на трассах на 10 километров в час на фоне роста цен на бензин. France 3 передаёт, что французские водители не поддерживают такое предложение.

"В любом случае мы видим цены на бензин и сами, я думаю, сокращаем [его расход]. Но я не могу сказать, что поддерживаю [ограничение скорости]", — приводит France 3 слова одного из автомобилистов.

Международное энергетическое агентство считает, что, если водители в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, ограничат свою скорость на трассах на 10 километров в час, можно сэкономить 430 тысяч баррелей нефти в день. 40 лет назад в разгар нефтяного кризиса премьер-министр Пьер Мессмер уже вводил такие меры. А ассоциации по защите окружающей среды уже много лет требуют ввести сокращение траты бензина на государственном уровне.

"Это один из этапов решения проблемы, причём это не полное решение, а примерно четверть решения — изменение поведения потребителей. Его недостаточно, но, если этого не сделать, мы не добьёмся результатов", — говорит официальный представитель ассоциации NеgaWatt Марк Едличка.

Уточняется, что сейчас, меньше чем за месяц до президентских выборов, французское правительство, похоже, не рассматривает предложение об ограничении скорости.