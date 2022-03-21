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20 марта, 23:12
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Вице-премьер Украины: В Мариуполе ни о какой сдаче оружия речь идти не может

Минобороны РФ взяло обязательство сохранить жизнь украинским силовикам, если те сложат оружие. Предлагалось утром в понедельник открыть два коридора.

<p>Повреждённый после обстрелов жилой дом в Мариуполе. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Повреждённый после обстрелов жилой дом в Мариуполе. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Украинские силовики в Мариуполе не будут складывать оружие и покидать город. Об этом в понедельник заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, отвечая на предложение Минобороны РФ.

"Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне", — сказала она изданию "Украинская правда".

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Как сообщал Лайф, Минобороны РФ вечером 20 марта предложило открыть утром 21 марта два гуманитарных коридора из Мариуполя: один на восток, другой, по согласованию с украинской стороной, — на запад. Российские военные предложили украинским силовикам безопасно выйти из города, но без оружия и боеприпасов.

Артем Порвин

Комментарий

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Gennady Gordeevсегодня в 09:08

То есть, имеется ввиду, что они должны умереть. Гуманненько, вполне по укро-фашистски.

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