Вице-премьер Украины: В Мариуполе ни о какой сдаче оружия речь идти не может

Минобороны РФ взяло обязательство сохранить жизнь украинским силовикам, если те сложат оружие. Предлагалось утром в понедельник открыть два коридора.

Украинские силовики в Мариуполе не будут складывать оружие и покидать город. Об этом в понедельник заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, отвечая на предложение Минобороны РФ.

"Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне", — сказала она изданию "Украинская правда".