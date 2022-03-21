Вице-премьер Украины: В Мариуполе ни о какой сдаче оружия речь идти не может
Повреждённый после обстрелов жилой дом в Мариуполе. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Минобороны РФ взяло обязательство сохранить жизнь украинским силовикам, если те сложат оружие. Предлагалось утром в понедельник открыть два коридора.
Украинские силовики в Мариуполе не будут складывать оружие и покидать город. Об этом в понедельник заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, отвечая на предложение Минобороны РФ.
"Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне", — сказала она изданию "Украинская правда".
Как сообщал Лайф, Минобороны РФ вечером 20 марта предложило открыть утром 21 марта два гуманитарных коридора из Мариуполя: один на восток, другой, по согласованию с украинской стороной, — на запад. Российские военные предложили украинским силовикам безопасно выйти из города, но без оружия и боеприпасов.