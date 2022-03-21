Das Erste: У турбизнеса Италии масштабные убытки из-за отсутствия россиян

Только столица Италии потеряет в этом году около €150 млн оборота из-за оттока отдыхающих из России. С таким прогнозом выступила гостиничная ассоциация Federalberghi. При этом Рим находится лишь на втором месте по количеству российских туристов. Первое место занимают морские курорты.

"Я знаю, что санкции и коммерческие ответные меры на европейском уровне неизбежны, но мы просто надеялись на этих туристов, которые привились "Спутником" и получили разрешение на въезд", — сказала президент отраслевой ассоциации Fiavet-Confcommercio Ивана Елинич, её слова передаёт Das Erste.

Отмечается, что сокращение оборота на 80% за два года пандемии оказалось крайне тяжёлым для итальянского туризма, а теперь американцы и европейцы также отменяют свои поездки в Италию из-за нестабильной ситуации на Украине.

"Наш сектор переживает крупнейший кризис. У компаний не осталось ликвидности, и они даже не могут воспользоваться преимуществами фонда восстановления, такими как налоговые кредиты для инвестиций", — отмечает Елинич. Она опасается, что многие предприятия не смогут выдержать ещё один кризисный год.