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21 марта, 00:16

Das Erste: У турбизнеса Италии масштабные убытки из-за отсутствия россиян

Наряду с американцами и китайцами граждане РФ там одни из самых активных гостей и потребителей. На их приезд возлагала надежды пострадавшая от пандемии итальянская туристическая отрасль.

Только столица Италии потеряет в этом году около €150 млн оборота из-за оттока отдыхающих из России. С таким прогнозом выступила гостиничная ассоциация Federalberghi. При этом Рим находится лишь на втором месте по количеству российских туристов. Первое место занимают морские курорты.

"Я знаю, что санкции и коммерческие ответные меры на европейском уровне неизбежны, но мы просто надеялись на этих туристов, которые привились "Спутником" и получили разрешение на въезд", — сказала президент отраслевой ассоциации Fiavet-Confcommercio Ивана Елинич, её слова передаёт Das Erste.

Отмечается, что сокращение оборота на 80% за два года пандемии оказалось крайне тяжёлым для итальянского туризма, а теперь американцы и европейцы также отменяют свои поездки в Италию из-за нестабильной ситуации на Украине.

"Наш сектор переживает крупнейший кризис. У компаний не осталось ликвидности, и они даже не могут воспользоваться преимуществами фонда восстановления, такими как налоговые кредиты для инвестиций", — отмечает Елинич. Она опасается, что многие предприятия не смогут выдержать ещё один кризисный год.

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Ранее Лайф писал, что украинский кризис подорвал сферу туризма также и Турции. Бронирование путёвок из РФ и с Украины резко сократилось. К тому же страна остановила транспортировку товаров в Незалежную и перестала использовать сухопутные пути через эту страну в Россию.

Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

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