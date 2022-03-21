Раскрыты сроки передачи ВМФ ракетоносца "Генералиссимус Суворов"

Второй серийный атомный подводный ракетоносец проекта 955А (шифр "Борей-А") "Генералиссимус Суворов" передадут в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ в декабре 2022 года. Об этом сообщили в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

"Передача атомного подводного крейсера "Генералиссимус Суворов" в состав ВМФ запланирована в декабре текущего года", — сказали в холдинге в беседе с ТАСС.

Как отмечается, крейсер уже осенью приступит к выполнению в море комплексных швартовных и заводских ходовых испытаний. Затем он перейдёт к полному циклу государственных испытаний.