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21 марта, 00:40
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Раскрыты сроки передачи ВМФ ракетоносца "Генералиссимус Суворов"

Уже осенью подводный крейсер приступит к выполнению в море комплексных швартовных и заводских ходовых испытаний, а затем и полного цикла государственных испытаний.

Второй серийный атомный подводный ракетоносец проекта 955А (шифр "Борей-А") "Генералиссимус Суворов" передадут в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ в декабре 2022 года. Об этом сообщили в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

"Передача атомного подводного крейсера "Генералиссимус Суворов" в состав ВМФ запланирована в декабре текущего года", — сказали в холдинге в беседе с ТАСС.

Как отмечается, крейсер уже осенью приступит к выполнению в море комплексных швартовных и заводских ходовых испытаний. Затем он перейдёт к полному циклу государственных испытаний.

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Лайф напоминает, что 21 декабря прошлого года в состав флота уже были переданы ракетоносец той же серии "Князь Олег" и атомная подводная лодка "Новосибирск" проекта "Ясень-М". А уже в 2023 году для ВМФ начнут строительство ещё двух подлодок серии "Борей-А". Всего со дня основания "Севмаш" построил 136 атомных подводных лодок.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба "Севмаш"

Артем Порвин

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