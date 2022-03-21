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Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 00:54
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Зеленский назвал Иерусалим "правильным местом" для переговоров с Россией

Украинский лидер провёл переговоры с премьером Израиля и поблагодарил его за усилия, направленные на организацию подобной встречи на этой нейтральной площадке.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Иерусалим был бы "правильным местом" для проведения переговоров Киева и Москвы по ситуации в его стране. Об этом Зеленский сказал в очередном видеообращении по итогам диалога с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. По словам украинского лидера, премьер Израиля пытается стать посредником в организации этих переговоров.

"Мы благодарны за эти усилия, чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме — это правильное место для того, чтобы найти мир", — сказал Зеленский в видеообращении.

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Как ранее писала газета Financial Times, украинский лидер сам обратился к премьеру Израиля с просьбой стать посредником на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Затем в Кремле подтвердили, что Беннет в телефонном разговоре предложил лидеру России соответствующее посредничество.

Как сообщал Лайф, Зеленский ещё 12 марта предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме. По его мнению, именно этот город может стать тем местом, где взаимопонимание между Москвой и Киевом будет достигнуто. После этого украинский лидер обсудил с премьером Израиля пути прекращения конфликта на Украине. Как сообщили в офисе главы израильского Кабмина, переговоры лидеров продлились больше часа.

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Instagram / zelenskiy_official

Андрей Григорьев
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