Зеленский назвал Иерусалим "правильным местом" для переговоров с Россией

Украинский лидер провёл переговоры с премьером Израиля и поблагодарил его за усилия, направленные на организацию подобной встречи на этой нейтральной площадке.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Иерусалим был бы "правильным местом" для проведения переговоров Киева и Москвы по ситуации в его стране. Об этом Зеленский сказал в очередном видеообращении по итогам диалога с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. По словам украинского лидера, премьер Израиля пытается стать посредником в организации этих переговоров.

"Мы благодарны за эти усилия, чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме — это правильное место для того, чтобы найти мир", — сказал Зеленский в видеообращении.

Как ранее писала газета Financial Times, украинский лидер сам обратился к премьеру Израиля с просьбой стать посредником на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Затем в Кремле подтвердили, что Беннет в телефонном разговоре предложил лидеру России соответствующее посредничество.