Депутату от КПРФ Самсонову продлили арест по обвинению в растлении ребёнка
По данным следствия, на территории базы отдыха во Владивостоке он "демонстрировал предмет интимного характера и доводил информацию о его предназначении".
Артём Самсонов. Фото © Законодательное собрание Приморского края
Арест приморского депутата Артёма Самсонова, обвиняемого в развращении ребёнка, продлён на полгода. Так постановил Советский районный суд Владивостока. Статья, по которой парламентария взяли под стражу, — "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
"Меру пресечения продлили на шесть месяцев со дня поступления дела в суд — с 4 марта 2022 года. На 5 апреля назначено продолжение предварительного слушания", — сообщил РИА "Новости" представитель суда.
Самсонов, сидя под арестом, объявлял голодовку, но затем от неё отказался. Защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Адвокаты подали в СК заявление, в котором просили возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.
Лайф сообщал, что Самсонова задержали 17 ноября, вскоре было предъявлено обвинение. По данным следствия, депутат на территории базы отдыха во Владивостоке "при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".