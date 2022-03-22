Депутату от КПРФ Самсонову продлили арест по обвинению в растлении ребёнка

Арест приморского депутата Артёма Самсонова, обвиняемого в развращении ребёнка, продлён на полгода. Так постановил Советский районный суд Владивостока. Статья, по которой парламентария взяли под стражу, — "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

"Меру пресечения продлили на шесть месяцев со дня поступления дела в суд — с 4 марта 2022 года. На 5 апреля назначено продолжение предварительного слушания", — сообщил РИА "Новости" представитель суда.

Самсонов, сидя под арестом, объявлял голодовку, но затем от неё отказался. Защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Адвокаты подали в СК заявление, в котором просили возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.