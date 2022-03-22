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22 марта, 04:22
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Депутату от КПРФ Самсонову продлили арест по обвинению в растлении ребёнка

По данным следствия, на территории базы отдыха во Владивостоке он "демонстрировал предмет интимного характера и доводил информацию о его предназначении".

<p>Артём Самсонов. Фото © <a href="http://www.zspk.gov.ru/deputy/300141/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Законодательное собрание Приморского края</a></p>

Артём Самсонов. Фото © Законодательное собрание Приморского края

Арест приморского депутата Артёма Самсонова, обвиняемого в развращении ребёнка, продлён на полгода. Так постановил Советский районный суд Владивостока. Статья, по которой парламентария взяли под стражу, — "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

"Меру пресечения продлили на шесть месяцев со дня поступления дела в суд — с 4 марта 2022 года. На 5 апреля назначено продолжение предварительного слушания", — сообщил РИА "Новости" представитель суда.

Самсонов, сидя под арестом, объявлял голодовку, но затем от неё отказался. Защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Адвокаты подали в СК заявление, в котором просили возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.

Подозреваемый в педофилии депутат Заксобрания Приморья от КПРФ Самсонов входил в списки УГ

Подозреваемый в педофилии депутат Заксобрания Приморья от КПРФ Самсонов входил в списки УГ

Лайф сообщал, что Самсонова задержали 17 ноября, вскоре было предъявлено обвинение. По данным следствия, депутат на территории базы отдыха во Владивостоке "при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".

Арина Родионова

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