Экономист Григорьева уточнила, кому повысят пенсии с 1 апреля

С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют на 8,6%. Об этом напомнила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

В беседе с агентством "Прайм" она отметила, что увеличение выплат должно коснуться 4 млн россиян. Индексация выплат проходит ежегодно с учётом роста прожиточного минимума пенсионеров.

"Эффективность системы пенсионного обеспечения — это приоритетная задача государства, закреплённая Конституцией РФ (часть 6, ст. 75). Такая эффективность обеспечивается в том числе регулярной индексацией всех видов пенсионного обеспечения", — указывает экономист.