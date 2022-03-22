Экономист Григорьева уточнила, кому повысят пенсии с 1 апреля
Для ряда граждан пенсионные и социальные выплаты вырастут на 8,6%. Это повышение должно коснуться примерно четырёх миллионов человек.
С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют на 8,6%. Об этом напомнила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
В беседе с агентством "Прайм" она отметила, что увеличение выплат должно коснуться 4 млн россиян. Индексация выплат проходит ежегодно с учётом роста прожиточного минимума пенсионеров.
"Эффективность системы пенсионного обеспечения — это приоритетная задача государства, закреплённая Конституцией РФ (часть 6, ст. 75). Такая эффективность обеспечивается в том числе регулярной индексацией всех видов пенсионного обеспечения", — указывает экономист.
Ранее Лайф подробно рассказывал, как с 1 апреля изменятся размер индексаций и суммы выплат. Появится и новшество: начнут начислять пособия на детей от 8 до 16 лет.
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