"Сопровождаешь своих ребят": Военный лётчик рассказал о самых эмоциональных для него моментах в "Операции Z"

За время её проведения командир экипажа вертолёта Ка-52 Александр выполнил 28 боевых вылетов. Признаётся, что это огромный и жизненный, и профессиональный опыт.

Военный лётчик рассказал о самых эмоциональных моментах в "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

Командир экипажа вертолёта Ка-52 Минобороны РФ Александр рассказал о самых эмоциональных моментах во время участия в специальной военной "Операции Z" на Украине. Один из них — это прикрытие колонн. Как объясняет лётчик, когда несёшь ответственность за жизнь тех, кого непосредственно в этот момент защищаешь, и в поле зрения появляется противник, то уровень чувства профессионального и человеческого долга зашкаливает.

"Больше всего запомнился вылет на прикрытие колонн, потому что когда ты летишь и сопровождаешь свою технику, своих ребят, то любой, кто двигается навстречу, для тебя потенциальный противник. И очень эмоционально начинаешь действовать в ситуации, когда начинается приближение противника в сторону твоих войск", — рассказывает Александр.

Полёты проходят на предельно малых высотах, что требует от лётчика максимальной концентрации и быстрой реакции на меняющуюся обстановку. По словам Александра, подготовка на высшем уровне, "техника ни разу не подводила, бортовой комплекс работает отлично и очень надёжный вертолёт". С начала участия в спецоперации командир экипажа выполнил 28 боевых вылетов. Задачи у Ка-52 разные: от нанесения авиационных ударов по объектам военной инфраструктуры до прикрытия транспортно-боевых вертолётов Ми-8.

"Очень часто туда летаем на удары по объектам противника, потому что группы противника остались во многих населённых пунктах, они ещё не зачищены", — говорит Александр.

Современный бортовой комплекс обороны обеспечивает защиту от ПЗРК. А множество авиационных средств поражения позволяют уничтожать цели на больших дальностях в любое время суток. Лётчик признаётся, что помогает и боевой опыт "ветеранов", которые принимали участие в боевых действиях ещё в Афганистане. В целом, признаётся командир экипажа, для любого военнослужащего это огромный и жизненный, и профессиональный опыт.