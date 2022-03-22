"Каждые 20 минут": Зеленский рассказал о раздражающих призывах покинуть Киев
По словам украинского лидера, сам же он настаивал на том, что нужно выходить на улицу из здания офиса президента, чтобы люди видели его в столице.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сразу после начала Россией военной специальной "Операции Z" ему очень часто поступали рекомендации немедленно покинуть Киев, в том числе выехать за рубеж, но он не согласился.
"Все — наши спецслужбы и наши партнёры, при посредничестве которых к нам поступали сигналы из других стран. Они рекомендовали мне, чтобы я в течение трёх дней покинул Украину. Каждые 20 минут мне кто-то звонил и говорил, что я должен уехать", — сказал Зеленский в интервью Чешскому телевидению.
По словам президента Украины, он принял решение оставаться в Киеве ещё до 24 февраля, когда началась российская спецоперация. Затем появилась идея записывать видеоролики, чтобы показать, где он находится.
"Меня уже раздражало, что постоянно говорили о том, что я куда-то уехал. Это было неприятно", — сказал Зеленский.
Он добавил, что предлагал выбираться на улицу, чтобы люди поверили, что он остаётся с ними в Киеве.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский высказался за референдум по итогам переговоров с Россией. Украинский лидер считает нормальным компромиссом ситуацию, когда страна согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит гарантии от отдельных стран – членов альянса.
Соцсети / zelenskiy_official